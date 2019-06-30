Кошки против собак: каких домашних любимцев предпочитают москвичи?

Столичные ветеринары рассказал, каких домашних животных чаще всего заводят жители Москвы. В пресс-службе столичного комитета ветеринарии сообщили, с какой частотой москвичи регистрируют собак и кошек.

Ветеринары рассказали, чем и из-за чего болеют домашние кошки

Оказалось, что жители столицы отдают своё предпочтение собакам. Их москвичи выбирают в полтора раза чаще, чем кошек, передаёт РИА Новости. Ежегодно в Москве регистрируются порядка 187 тысяч кошек и 279 тысяч собак.

Ветеринары также рассказали, какие породы собак становятся наиболее частыми гостями в ветклиниках. Пальму первенства получили представители карликовых пород: той-терьеры, йоркширские терьеры и джек-рассел-терьеры.