Николай Валуев попал в аварию на трассе Лидога-Ванино в Хабаровском крае

Боксер и депутат Государственно думы РФ Николай Валуев попал в автомобильную аварию на трассе Лидога-Ванино в Хабаровском крае. Эту трассу Валуев назвал «дорогой смерти».

У внедорожника, на котором по дальневосточному региону передвигалась звезда отечественного бокса, отвалилось колесо. Валуев уверен, что ось не выдержала из-за жуткого состояния дороги, а ремонт, который не первый год ведется на федеральной трассе — не соответствует никаким нормам.

- Несчастные автомобилисты. Трасса Лидога-Ванино, Хабаровский край. Ремонт дороги. Дальше еще интереснее. Дыры до 30 см глубиной, - написал Валуев на своей страничке в социальной сети.

По пути боксеру встретилась ремонтная бригада. Рабочие подтвердили предположения Валуева, что правила проведения ремонта дороги не соблюдаются, а начальники экономят на стройматериалах.

Николай Валуев сделал видеозапись злосчастной дороги. Этот ролик он пообещал показать министру транспорта Евгению Дитриху.

Отметим, что это далеко не первый приезд боксера и депутата в регион. 2018 оду он прилетал в Чегдомын, где открыл отборочный этап чемпионата России по футгольфу. Зимой он посещал и краевую столицу, где участвовал в товарищеской встрече по хоккею с мячом вместе с представителями хабаровской Молодежки ОНФ, и семинаристами. Кроме того, в дальневосточный регион на отдых он также приезжал со своей супругой.