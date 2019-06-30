Какая погода будет в Москве в последний день июня

В Гидрометцентре сообщили, какая погода ждёт москвичей в последний день июня. После субботних холодов столбик термометра вновь порадует тёплой погодой.

Сообщается, что днём температура воздуха в столице может прогреться до 19-21 градусов выше ноля. Жителям Подмосковья стоит рассчитывать на +16 - +21 градус, а в ночь с воскресенья до понедельника температура может упасть до +6 градусов, передаёт Мир24.

«Днем в Москве температура воздуха составит 19-21 градус тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление около 742 мм ртутного столба», - рассказали в Гидрометцентре.