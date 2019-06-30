В каком регионе России за ЖКХ платят по 500 рублей в месяц?

Среднестатистический житель России в год платит за ЖКХ около 18 тысяч рублей за одного человека. При этом в стране есть регионы, где эта сумма составляет всего 6 тысяч рублей.

Эксперты выяснили, что самыми дорогими услуги ЖКХ являются для жителей Магаданской области, Камчатского края и Мурманской области. За ЖКХ люди платят там 42 132 рубля, 41 041 рубль и 36 032 рубля в год или 3511 рублей, 3420 рублей и 3003 рубля в месяц соответственно. В Подмосковье за услуги ЖКХ в год уходит порядка 31 228 рублей или же 2607 рублей в месяц, передаёт «Российская газета».

Меньше всего за коммуналку платят в Дагестане (5487 руб. в год или 457 руб. в месяц), Тыве (5740 руб. в год или 478 руб. в месяц) и в Ингушетии (5852 руб. в год или 488 руб. в месяц).