Телеведущий Владимир Соловьев изящно намекнул Скаебеевой на необходимость соблюдать меру в изъявлении любви к президенту, а заодно поставил ее в глупое положение. Дискуссию спровоцировал их коллега — кремлевский корреспондент Павел Зарубин.

Журналист программы «Вести» пробился к Трампу, когда тот проходил мимо. Павел Зарубин сунул американскому президенту микрофон и спросил, как прошла встреча с Владимиром Путиным. Лидер США назвал российского президента отличным парнем, употребив расхожее сочетание «great guy».

В оценку Трампа тут же вцепилась ведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева. Она поиронизирвала над СМИ и сказала, что они зря переводят «great» как прекрасный.

«Скорее — великий! Зачем стесняться?», — публично высказалась Скабеева в своем мессенджере. Ее тут же поправил коллега, ведущий Владимир Соловьев. Он уточнил, что Трамп все же назвал Путина «отличным парнем».

Скабеева попыталась парировать и напомнила про слоган Трампа «Make America great again», которая переводится как «Сделать Америку снова великой».

Английское слово great действительно может переводиться, как «великий». Впрочем, значений у него несколько. В зависимости от контекста оно может переводиться, как «прекрасный», «замечательный» и т.д. «Great guy» переводится как «отличный парень».

Вобщем, это был тот самый случай, когда лучше молчать, чем говорить. Желание понравиться Путину в этот раз подвело Скабееву. Умные люди умеют признавать ошибки. Глупые — ведут себя, как голуби, с которыми нельзя играть в шахматы, потому что они в случае проигрыша разметают фигуры по доске, улетят, накакают на голову, а потом еще и всем расскажут, что выиграли.

В этой дискуссии с Соловьевым Скабеева поставила финальную точку в присущей ей манере: «Ни про какую стилистику мы с Трампом не хотим даже слышать. К тому же Путин — великий. Кто ж будет спорить?».