В Кашире упала ива и повредила шесть машин

Старое дерево на улице Ильича из-за сильного ливня рухнуло на шесть припаркованных под ним автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Каширы, территория принадлежит РЖД, и следить за состоянием зеленых насаждений должен собственник. Рухнувшее дерево убрали, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также возле железнодорожного вокзала в Саратове произошло столкновение машины «скорой помощи» и рейсового автобуса, уточняет НСН с ссылкой на источники.