Пожар в Богородском округе: пострадал человек
29 июня 2019, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковной деревне Большое Буньково Богородского городского округа был зафиксирован пожар в дачном доме, как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Прибывшие на место происшествия пожарные устранили возгорание, однако все же пострадал человек. Для борьбы с огнем были привлечены 12 человек и 3 единицы техники, пишет сайт Подмосковье сегодня.
Также в Калининграде рейсовый автобус врезался легковой автомобиль, сообщает НСН с ссылкой на источники.