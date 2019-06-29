Пожар в Богородском округе: пострадал человек

В подмосковной деревне Большое Буньково Богородского городского округа был зафиксирован пожар в дачном доме, как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные устранили возгорание, однако все же пострадал человек. Для борьбы с огнем были привлечены 12 человек и 3 единицы техники, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также в Калининграде рейсовый автобус врезался легковой автомобиль, сообщает НСН с ссылкой на источники.