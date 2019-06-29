Столичная полиция проверяет все сигналы о подделке подписей

Московская полиция проверяет все сигналы о подделке подписей. Сегодня правоохранители задержали несколько человек, которые подозреваются в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборах в столичный парламент.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в полицию обратился законный представитель собственника квартиры, расположенной в одном из домов на Шелепихинской набережной, который заявил о том, что в жилище находятся посторонние. Стражи порядка установили, что эти люди осуществляли подделку подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы.

Предполагаемых злоумышленников доставили в территориальный отдел полиции, правоохранители изъяли всю документацию. В настоящее время проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

В пресс-службе ГУ МВД отметили, что полиция проверяет все сигналы о фальсификации подписей. По результатам проверок будут установлены все обстоятельства возможных правонарушений и приняты процессуальные решения.

Жители российской столицы проголосуют на выборах в региональный парламент 8 сентября. Ранее сообщалось, что московская полиция обеспечила безопасность всех оппозиционных пикетов по сбору подписей за кандидатов.