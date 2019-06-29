Врач: классификацию полов в России придумали журналисты

Российский лидер Владимир Путин нa пресс-конференции во время сaммитa «большой двaдцaтки» в японской Осaке прокомментировал ситуацию с прaвaми ЛГБТ в России. Президент России отметил, что отношение к предстaвителям этого сообществa «спокойное и непредвзятое».

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев поддержал Владимира Путина, заявив о том, что классификацию полов в России придумали журналисты, а не медики, сообщает НСН.

"Во-первых, я никогда не видел, чтобы кто-то занимался пропагандой гомосексуализма – а я работаю уже 46 лет! Это то же самое, что заниматься пропагандой баскетбола, когда ты живешь в городе, где средний рост населения 176 см", - отметил эксперт.