В Шереметьево устранили подтопление возле аэропорта

В подмосковном аэропорту Шереметьево сотрудникам аварийных и дорожных служб удалось ликвидировать подтопление на шоссе возле аэропорта. В пятницу, 28 июня, из-за затопления были перекрыты участки дорог при подъезде к Шереметьево из Лобни.

В Шереметьево машины тонут в воде

«С проезжей части откачали более 7 тысяч кубометров воды, продолжаются работы по очистке ливневой канализации и очистке проезжей части. Дорожные службы восстанавливают пострадавшие участки дороги. Рано утром движение транспорта на подъезде к "Шереметьево" было открыто», - рассказал Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Для устранения последствий дождей было задействовано десять единиц спецтехники и более семидесяти человек, передаёт РИА Новости. Отмечается, что ливневая канализация не смогла справиться с объёмом воды, поскольку система была установлена в 19660 году и с тех пор не менялась.