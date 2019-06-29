Ветеринары рассказали, чем и из-за чего болеют домашние кошки

Столичные ветеринары рассказали, какие заболевания чаще всего встречаются у домашних кошек и из-за чего у пушистых любимцев возникают проблемы со здоровьем.

Ветеринары объяснили, что в большинстве случаев заболевания у домашних кошек возникают из-за неправильного ухода и кормления, сообщает "Известия". Питомцы страдают от лишнего веса, аллергии, мочекаменной болезни, дерматитов и проблем с ушами. Также специалисты отметили, что нередко у животных обнаруживаются инфекционные заболевания, такие как панлейкопения и калицивироз. Что касается пород кошек, то самыми частыми гостями ветеринарных клиник считаются сфинксы, бенгальские кошки и мейн-куны.