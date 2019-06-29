Жители Комсомольска-на-Амуре грозят перекрыть дорогу из-за пыли

Комсомольское шоссе в городе Юности Хабаровского края давно находится в «режиме ремонта», С дороги снят асфальт, а новый положить никак не могут. В результате, на дороге поднимается пыль, когда по не проезжают автомобили.

Дело уже даже не в новом асфальте. Увлажнять дорогу местные власти не спешат. Жители поселка Парковый вынуждены постоянно дышать пылью. Разгневанные граждане предупредили администрацию о том, что намерены перекрыть дорогу. В свете бездействия чиновников, это единственный выход в сложившейся ситуации, считают авторы обращения.

Формально, о селянах позаботились: в поселковой зоне размещен знак ограничения скорости до 20 километров в час. Однако, кроме знака, никаких сдерживающих мер для лихих автомобилистов не предпринято. А водители в отсутствии камер наблюдения или поста ГИБДД предписанный скоростной режим не соблюдают оставляя за собой клубы пыли.

Оказалось, что раньше подрядчик дорог поливал. Производился полив подручными средствами и без необходимой регулярности. В администрации предписали подрядчику пользоваться спецмашиной МУП «КОБР ЛО». Осталось только решить вопрос систематической поливки дороги. По крайней мере, пока не положат асфальт.