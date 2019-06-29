Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделили почти миллиард рублей

Губернатор Иркутской области заявил, что на компенсации пострадавшим от паводка в федеральном бюджете и резервном фонде области выделили около миллиарда рублей, в дальнейшем эта сумма может быть увеличена.

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Сергей Левченко отметил, что после уточнения ущерба сумму увеличат. Также губернатор объяснил, что оставшиеся без крова люди на выделенные деньги смогут либо построить новое жильё на прежнем месте, либо купить его в другом населённом пункте, передаёт РИА Новости.

«Выплаты, которые пойдут сразу, - это 10 тысяч рублей, сейчас списки составляются. Потом в зависимости от ущерба – 50 или 100 тысяч рублей. А дальше уже будут приняты решения по жилью, и из федерального бюджета будет соответствующая субсидия. Тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено. Ни один человек без помощи и жилья не останется», - рассказал Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.