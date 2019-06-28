Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Суд направил в следственный изолятор распоряжение об исполнении приговора осужденных Кокорина и Мамева. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Приговоренных к колонии футболистов направят в колонию. В ближайшее время они уже могут пойти по этапу. Процедура этапирования уже началась.

«Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу апелляционного приговора от 13 июня 2019 года в отношении осужденных направлены в адрес ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве», — заявила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат, а также приятель, тоже футболист Александр Протасовицкий, были приговорены к колонии. Им назначены сроки от одного года пяти месяцев до полутора лет.