Россияне рассказали, какой им нужен доход после выхода на пенсию для комфортного проживания. наиболее принципиальны в этом вопросе оказались военные, а меньшего интереса к своим будущим сбережениями проявили студенты и домохозяйки.

Согласно исследованию, более 36 % россиян хотят получать доход в размере 30 тысяч рублей, чтобы проживать счастливую "старость", около 29 % - на пенсии нужно хотя бы 45-60 тысяч рублей, а вот 15,5 % россиянам будет достаточно и 20 тысяч рублей, - сообщает РБК.

Более притязательными в данном вопросе оказались военнослужащие - 20 % из них заявили, что хотят получать доход более ста тысяч рублей в месяц, но 30% военных готова получать от 45 тысяч рублей.

Муниципальные служащие хотят доход в 30 тысяч рублей, а руководители - 45-60 тысяч рублей.

Что касается домохозяек и студентов, они не очень переживают о своём будущем, большинству из них для хорошей старости будет достаточно от 15 до 20 тысяч рублей - почти 25%.

Исследование проводилось НПФ "Сбербанк".