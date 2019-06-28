Горячий ТОП региональных новостей: влюбленные подростки украли товары для взрослых и детское питание

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение на Камчатке, телефонный мошенник в Ставрополе и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области разыскивают пропавшего 11 лет назад мужчину. Козлов Максим Валерьевич, 1988 года рождения, житель города Ржев Тверской области 17 апреля 2008 года около 14:00 ушёл из дома и не вернулся, сообщает Афанасий-бизнес.

Голодный костромич стащил продукты у любовницы. Мужчина поссорился со своей супругой, и она выгнала благоверного из дома. Поскольку, костромич нигде не работал, вскоре остался без денег на еду. Тогда он украл продукты у своей бывшей жены. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземный толчок был зафиксирован на расстоянии 116 километров восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района, на глубине 60 километров. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Влюбленные подростки украли 12 презервативов и детское питание. Охранники попросили подростков показать содержимое сумки и нашли там сок, баночку пюре и четыре пачки презервативов. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кирове из окон продолжают падать дети. Очередной несчастный случай произошел 25 июня на переулке Крайнем регионального центра. Из окна второго этажа выпала девочка в возрасте 1-го года и 3-х месяцев. Все обошлось травмами, ребенок доставлен в больницу, отмечает Новый Вариант.

«Металлисты» украли у полиции скрытую камеру наблюдения. Ранее воровали только цветной металл, а теперь вырезают всё железо и сдают в пункты приёма, как уточняет НИА Калининград.

В Ставрополе телефонный мошенник обманул пенсионерку. 65-летней жительнице Ставрополя позвонил неизвестный, представился работником фармацевтической компании и убедил её перевести через банковский терминал 150 000 рублей. Пенсионерка должна была получить лекарства, однако этого не произошло, сообщает Ставропольский репортер.