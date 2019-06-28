"Для забавы такие вещи не держат", - Дроздов о запрете на экзотических животных

Популярный телеведущий-зоолог Николай Дроздов отреагировал на постановление, утверждающее список запрещённых экзотических животных на содержании дома. По его словам, основным фактором запрета является "печальный опыт из прошлого".

Россиянам официально запретили держать дома волков, тигров, гиен, кобр и ядозубов

Ранее в пятницу, 28 июня, премьер министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ.

"Крупный хищник или ядовитая змея дома, рано или поздно это кончается несчастным случаем... А просто дома для забавы такие вещи не держат. Они на гостей нападают, на детей... Был классический случай... лев напал на человека, его застрелили. Но тогда сказали, что он напал играючи. Потом завели второго льва, а к нему завели пуму, которая убила мальчика и сняла скальп с хозяйки", - передаёт слова эксперта радиостанция "Говорит Москва".