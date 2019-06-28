Село без интернета в Хабаровском крае лишилось ЗАГСа

Из-за отсутствия сети Интернет в Наумовском сельском поселении Хабаровского края ликвидирован ЗАГС. Такое решение было принято на очередном заседании Законодательно думы региона.

Мало того, что у селян не было постоянного выхода во всемирную сеть, теперь эта проблема оставила их без возможности регистрации актов гражданского состояния. Все упирается в закон: с 016 ода реестр формируется и ведется только в электронной форме. Время толстых рукописных журналов ушло в небытие.

Тем не менее, депутаты пытались сохранить ЗАГС в селах без Интернета. Они предлагали внести в соответствующий закон поправки, позволяющие записывать акты гражданского состояния на бумаге. Но депутатам отказали.

В Наумовском сельском поселении проживает 61 человек. И они не устраивали ни свадеб ни разводов на протяжении последних четырех лет. Новорожденных за это время здесь тоже не было.