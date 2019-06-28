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В храме Хабаровска появились мощи Иоанна Предтечи

28 июня 2019, 17:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В храме Хабаровска появились мощи Иоанна Предтечи

В Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери появилась икона с частичкой мощей святого Иоанна Предтечи. Икона будет освящена накануне престольного праздника нижнего храма перед вечерней службой.

С момента освящения нижнего храма в соборе до сих пор не было иконы. Около трех месяцев назад прихожане обратились с этим к настоятелю иерею Дионисию Ногтеву. Они попросили привезти в храм икону Иоанна Предтечи. Просьба прихожан была исполнена.

Средства на икону собрали, как водится, всем миром. О сборе денег объявил батюшка. Вскоре сумма была собрана, а в иконописной мастерской — изготовлен эскиз. Икона в честь Рождества Иоанна Предтечи, приобретенная на пожертвования прихожан, прибыла в храм.

Ранее икона с мощами святых Петра и Февронии была доставлена в Петропавловский женский монастырь. Теперь горожане и жители края приходят к иконе помолиться об укреплении семейных уз.

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