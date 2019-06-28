Производящиеся в Хабаровском крае Су-57 будут поставлены в войска до 2027 года

Большой контракт на поставку истребителей Су-57, собираемых на заводе Комсомольска-на-Амуре, подписан сегодня на форме «Армия-2019». 76 самолетов будут поставлены в войска РФ до 2027 года.

Изначально предполагалось, что контракт может быть небольшим. Говорилось о возможно поставки минимальной серии в рамках ГПВ, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Однако окончательное решение Министрством обороны РФ было принято в пользу крупного контракта.

Благодаря подписанному контракту, нагрузку получит не только КнААЗ, но и все предприятия, которые входят в кооперацию.

Напомним, что КнААЗ имени Ю.А. Гагарина собирает истребители С-35С и Су-57. Здесь также изготавливаются детали пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100».

Су-57 — истребитель пятого поколения, способный развить скорость до 2,6 тысяч километров в час и вести одновременно до 30 целей. Самолет проходил испытания в боевых условиях в Сирии.