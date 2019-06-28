Шеф-повар показал лайфхак, как быстро очистить чеснок

Шеф-повар Глен Пауэлл раскрыл свой секрет, как идеально получить очищенные зубчики чеснока. Повар записал свой уникальный способ очищения чеснока с помощью короткого кухонного ножа .

Секрет в том, что нож должен быть очень острый, а руки человека очень ловкими. "Я очень долго отрабатывал эту технику. И могу сказать, что если вы все сделаете правильно, то идеально исполните этот кухонный трюк. Но запомните, если вы неуклюжий человек или плохо разбираетесь в ножах, то этот лайфхак не для вас", — цитирует повара РИА Новости.

Повар сделал несколько надрезов у основания головки чеснока, после чего воткнул нож в луковицу и вытащил безупречно очищенные зубчики. Советы этого повара пльзуются популярностью в сети.

Ну а о пользе чеснока не только для вкуса еды, но и для здоровья, знают все.