Московские ветеринары заменили скакательный сустав гибнущему кенгуру

Столичные ветеринары провели сложную операцию кенгуру, заменив ему скакательный сустав. Об этом рассказывается в информации, распространенной в пятницу пресс-службой комитета ветеринарии Москвы.

В сообщении говорится, что в Центр травматологии животных ГБУ «Мосветобъединение» ранее доставили кенгуру из Крыма, животное находилось в тяжелом состоянии. У него наблюдалось нагноение лапы в области скакательного сустава, обширные свищевые ходы и увеличение сустава. Кенгуру не мог нормально передвигаться и отказывался принимать пищу.

Специалисты провели обследование, поставив по его итогам диагноз «хронический остеомиелит правого скакательного сустава». Лекарственные препараты, назначенные ветеринарами, справиться с недугом не смогли, поэтому было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Гибнущему кенгуру заменили сустав. Спустя некоторое время он снова смог самостоятельно передвигаться. По окончании лечебно-профилактических мероприятий, которые заняли несколько месяцев, выздоровевшего пациента выписали.