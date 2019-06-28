Предварительное расследование уголовного дела о краже картины из Третьяковской галереи окончено

Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, 27 января 2019 года один из гостей музея снял картину со стены, зашел за демонстрационный стенд, где изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся, пишет сайт МВД РФ.

"В ходе предварительного расследования по уголовному делу проведены две психиатрические экспертизы, которые установили вменяемость злоумышленника в момент совершения преступления. Комплексной искусствоведческой судебной экспертизой стоимость художественного произведения оценена почти в 20 миллионов рублей", - отметила Ирина Волк.