КМНС Хабаровского края могут начать получать пенсию по старости

Коренные малочисленные народы Севера, проживающие на территории Хабаровского края, могут начать получать льготную пенсию по старости. Сегодня Председатели заксобраний семи дальневосточных регионов собрались обсудить вопрос льготной пенсии для представителей КМНС.

В Магадане собрались спикеры Заксобраний Хабаровского, Забайкальского, Приморского, Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и ЕАО. Представитель Хабаровского края поднял вопрос о необходимости внесения изменений пенсионное законодательство в части предусмотрения соцвыплат по старости для граждан из числа КМНС, кто достиг пенсионного возраста, но продолжает работать.

Этот вопрос неоднократно поступал хабаровским депутатам от представителей общин КМНС. Напомним, что в статью 11 ФЗ №166 были внесены изменения, которые предусматривали, что социальная пенсия по старости гражданам из числа КМНС в период выполнения ими работы не выплачивается в период выполнения мим работы, в период которой указанные граждане подлежат обязательном пенсионному страхованию. То есть, с 1 января 2019 года пенсия по старости выплачивается только неработающим представителям коренных малочисленных народов Севера.