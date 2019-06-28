Школьным учителям обещают поднять ставки

Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что заработная плата школьного учителя должна составлять 70 процентов средней зарплаты в регионе. Сейчас учителя не во всех областях РФ получают такую зарплату.

Зарплатных фондов "едва хватает на базовые выплаты", - пишет "Коммерсант".

Васильева на прошедших в начале этой недели слушаниях в Госдуме заявила, что регионы при расчете зарплаты учителей должны соблюдать пропорцию: "базовая ставка учителя — это 70 процентов средней заработной платы по экономике региона". Базовая зарплата должна быть обязательно прописана в договоре. Как объяснила министр, остальные 30 процентов зарплаты учителя должны составлять стимулирующие выплаты — "за внеурочную работу: классное руководство, дополнительные уроки".

По данным министра Ольги Васильевой, сейчас Минтруд и Минпросвещения ведут работу над определением фиксированной ставки для учителей и минимального оклада.