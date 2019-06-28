//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Три "Сапсана" и 26 поездов задержаны на Ленинградском направлении ОЖД из-за хищения кабеля

28 июня 2019, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Три "Сапсана" и 26 поездов задержаны на Ленинградском направлении ОЖД из-за хищения кабеля
фото: pixabay.com

Три высокоскоростных поезда "Сапсан", 26 поездов дальнего следования, электрички задержаны в пятницу, 28 июня, на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД), из-за хищения кабеля на станции "Сходня".

В "РЖД" уточнили, что время задержки поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва - Санкт-Петербург, составляет от одного до 2,5 часов. Три поезда "Сапсан", следующих из Москвы в Петербург, задерживаются на время от 25 до 51 минуты. 10 пригородных поездов в сторону Москвы проследовали с задержкой от 10 минут до 1 часа 50 минут, три пригородных поезда из Москвы - от 40 минут до одного часа. Из-за ЧП отменено девять пригородных поездов на участке Москва - Крюково.

Специалисты Октябрьской железной дороги работают над восстановлением графика движения поездов нарушенного в результате хищения технических средств.

В Москве на Ленинградском вокзале работает девять касс для переоформления и возврата проездных документов.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Общество

Школьным учителям обещают поднять ставки

Школьным учителям обещают поднять ставки

Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что зарплата школьного учителя должна составлять 70 процентов средней зарплаты в регионе. Сейчас учителя не во всех областях РФ получают такую зарплату.

//В мире

В Осаке сейчас проходит встреча Путина и Трампа

В Осаке сейчас проходит встреча Путина и Трампа

В Осаке сейчас проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

//Политика

Захарова посмеялась над разногласиями между Зеленским и Климкиным

Захарова посмеялась над разногласиями между Зеленским и Климкиным

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Павлом Климкиным.

//В мире

Климкин публично поцапался с Зеленским

Климкин публично поцапался с Зеленским

Министр иностранных дел Украины поерничал над Зеленским и ответил ему на укоры в свой адрес. Украинский лидер пожаловался на то, что его не уведомили о ноте официальной Москвы. Кроме того, украинское дипломатическое ведомство не согласовало с президентом свой страны ответ на послание из России.

//В мире

В армии ДНР узнали причину ухода бойцов ВСУ с занимаемых ими позиций в Донбассе

В армии ДНР узнали причину ухода бойцов ВСУ с занимаемых ими позиций в Донбассе

Украинские военные, выполняющие боевые задачи в Донбассе, все чаще оставляют занимаемые ими позиции, отходя на сотни метров назад. Соответствующая информация оказалась в распоряжении Народной милиции ДНР.

//Новости СМИ2

//В мире

Абхазия из-за волнений и беспорядков в Грузии ввела временные ограничения на границе

Абхазия из-за волнений и беспорядков в Грузии ввела временные ограничения на границе

Власти Абхазии ввели временные ограничения на границе, проходящей по реке Ингур, из-за волнений и беспорядков в соседней Грузии. О временных ограничениях на границе сообщила служба Госбезопасности.

//Экономика

В Минэкономразвития не станут следить за тратами россиян

В Минэкономразвития не станут следить за тратами россиян

В Минэкономразвития объяснили, что в планы ведомства не входит слежка за расходами и доходами российских граждан. Ранее замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина заявила, что контроль над финансами россиян планируется ввести в целях борьбы с теневой экономикой.

//Общество

Телепрограмму Малахова про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, отменили

Телепрограмму Малахова про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, отменили

Выпуск программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1» о сестрах Хачатурян, обвиняемых в убийстве родного отца, отменен без пояснения причин. Отменены и «На самом деле» и на «Место встречи».

//Культура

Садальский рассказал о последней воле актрисы Аллы Покровской, мамы Михаила Ефремова

Садальский рассказал о последней воле актрисы Аллы Покровской, мамы Михаила Ефремова

Актер и блогер Станислав Садальский рассказал о последней воле народной артистки, профессора Аллы Покровской. Аллу Покровскую похоронили 27 июня на Троекуровском кладбище в Москве.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Политика

В Белом доме рассказали, о чём беседовали Путин и Трамп

В Белом доме рассказали, о чём беседовали Путин и Трамп

В Белом доме рассказали, о темах, которые обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке. Президенты двух стран побеседовали друг с другом перед началом саммита G20.

//В мире

Применение военными Украины зажигательных мин на окраине Горловки сняли на видео

Применение военными Украины зажигательных мин на окраине Горловки сняли на видео

Вооруженные силы Украины ударили накануне вечером по поселку Озеряновка, который расположен на окраине Горловки. Атаку киевских военных сняли на видео корреспонденты пресс-службы Народной милиции ДНР.

//Общество

Три "Сапсана" и 26 поездов задержаны на Ленинградском направлении ОЖД из-за хищения кабеля

Три "Сапсана" и 26 поездов задержаны на Ленинградском направлении ОЖД из-за хищения кабеля

Три высокоскоростных поезда "Сапсан", 26 поездов дальнего следования, электрички задержаны в пятницу на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, из-за хищения кабеля на станции "Сходня".

//Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала о покупках на миллион рублей

Ивлеева рассказала о покупках на миллион рублей

Анастасия Ивлеева в разговоре с певицей Любовью Успенской похвасталась, что купила себе несколько украшений на миллион рублей. Девушка призналась, что получила удовольствие от покупки.

//Общество

Волгоградскими пляжами довольны только коровы

Волгоградскими пляжами довольны только коровы

Пока изнеженная Европа изнемогает от аномальной для нее жары в 30 градусов, в Волгограде местные жители не видят ничего сверхъестественного и в 45-градусной температуре воздуха. Не даром пару лет назад именно этот город назван самым жарким в стране.

//Шоу-бизнес

Бывшая жена певца Вадима Казаченко встречается в Москве с сыном Армена Джигарханяна Степаном

Бывшая жена певца Вадима Казаченко встречается в Москве с сыном Армена Джигарханяна Степаном

Бывшая жена певца Вадима Казаченко Ольга Казаченко "засветила" фото с сыном актера и режиссера Армена Джигарханяна Степаном. 53-летний Степан Джигарханян спокойно жил в США, в Лас-Вегасе.

//Шоу-бизнес

В России разблокировали банковские счета Депардье

В России разблокировали банковские счета Депардье

В Новосибирске инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району разблокировала операции по банковским счетам, которые принадлежат ИП Жерара Депардье.

//В мире

Появилось экстренное заявление ДНР в связи с обострением в Донбассе по вине Киева

Появилось экстренное заявление ДНР в связи с обострением в Донбассе по вине Киева

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР выступили с экстренным заявлением в связи с новым обострением в зоне конфликта в Донбассе, которое произошло из-за действий Вооруженных сил Украины.

//В мире

"Европа сделала первый шаг к признанию Крыма российским", - заявил Порошенко

"Европа сделала первый шаг к признанию Крыма российским", - заявил Порошенко

Петр Порошенко, экс-президент Украины, заявил, что Европа сделала первый шаг к признанию Крыма российским. Порошенко объяснил свои выводы в сообщении в Facebook.

//Общество

МЧС и синоптики предупредили: дождь в Москве будет идти всю пятницу, возможен сильный ветер

МЧС и синоптики предупредили: дождь в Москве будет идти всю пятницу, возможен сильный ветер

В Москве в пятницу, 28 июня, погода не порадует москвичей и гостей столицы. По прогнозу синоптиков, день будет не только дождливым, но и возможен сильный ветер. Порывы ветра могут усилиться до 17 м/с.

//Общество

В Москве рано утром жилой дом загорелся на ул. 5-я Магистральная, спасены 15 жителей

В Москве рано утром жилой дом загорелся на ул. 5-я Магистральная, спасены 15 жителей

В Москве в пятницу, 28 июня, рано утром пятиэтажный жилой дом загорелся на ул. 5-я Магистральная. Возгорание началось в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже 5-этажного дома.

//В мире

Путин и Трамп "на ногах" поговорили перед саммитом G20

Путин и Трамп "на ногах" поговорили перед саммитом G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп кратко побеседовали "на ногах" перед церемонией фотографирования и открытием саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке.

//Политика

Путин заявил о конце эпохи либерализма

Путин заявил о конце эпохи либерализма

Владимир Путин заявил о конце эпохи либерализма. По его словам, «либеральная идея устарела, она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения».

//Политика

Путин рассказал, когда начал задумываться о возможном преемнике

Путин рассказал, когда начал задумываться о возможном преемнике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задумывается о возможном преемнике. По признанию Путина, он думает о человеке, который сможет придти ему на смену, на протяжении уже почти нескольких десятков лет.

//Общество

В Крыму журнал, пишущий об успешном бизнесе, должен миллионы своим сотрудникам

В Крыму журнал, пишущий об успешном бизнесе, должен миллионы своим сотрудникам

Работодатель задолжал работникам журнала «Деловой Крым» свыше 2,5 миллионов рублей. Известно, что собственник издания один из инициаторов ялтинского форума

//Общество

В Керчи подростки избили школьницу

В Керчи подростки избили школьницу

Группа школьников избила 14-летнюю девочку в Керчи. Сейчас полиция проводит проверку по факту нанесения ей телесных повреждений. Решение о возбуждении уголовного дела примут, когда будут готовы результаты судебно-медицинской экспертизы

//Общество

«Украли реплику, а не оригинал» - источник о краже на Ибице

«Украли реплику, а не оригинал» - источник о краже на Ибице

У Российского бизнесмена азербайджанского происхождения на Ибице украли часы за $1200. Как стало известно «Аргументам недели», часы были репликой. "Украли реплику, а не оригинал " — рассказал осведомленный источник корреспонденту «АН»

//Общество

Россияне рассказали об идеальном работодателе

Россияне рассказали об идеальном работодателе

Россияне рассказали, на какие характеристики в первую очередь обращают внимание при выборе работодателя. В опросе поучаствовали жители пятидесяти регионов страны.

//Новости партнеров

//Общество

Вассерман оценил, насколько реальна смена украинской столицы

Вассерман оценил, насколько реальна смена украинской столицы

Анатолий Вассерман оценил идею команды Владимира Зеленского перенести столицу Украины из Киева в другой город. По мнению интеллектуала, подобное вряд ли произойдёт.

//Политика

Власти Грузии обвинили в беспорядках Саакашвили

Власти Грузии обвинили в беспорядках Саакашвили

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что ответственность за протесты и беспорядки в Тбилиси лежит на экс-президенте страны Михаиле Саакашвили и его соратниках.

//Политика

Захарова объяснила, зачем Киеву посредник в переговорах с Донбассом

Захарова объяснила, зачем Киеву посредник в переговорах с Донбассом

Мария Захарова прокомментировала позицию Владимира Зеленского касательно посредничества главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в обмене пленными с ЛНР и ДНР.

//Происшествия

На Багамах акулы растерзали девушку

На Багамах акулы растерзали девушку

На Багамских островах 21-летняя девушка скончалась из-за нападения трёх акул. Местные власти заявили о намерении расследовать произошедшее и выразили соболезнования родителям погибшей.

//Спорт

"Краснодар" с минимальным счетом победил ЦСКА 1:0

"Краснодар" с минимальным счетом победил ЦСКА 1:0

Сегодня, 27 июня 2019 года, одни из ведущих команд прошлого сезона российского чемпионата сошлись в матче "Краснодар" — ЦСКА в Австрии в рамках футбольного турнира "Кубок Матч Премьер".

//Общество

В Москве объявили имя самой красивой девушки страны

В Москве объявили имя самой красивой девушки страны

В Москве прошёл конкурс красоты «Краса России». Победительницей стала 17-летняя Анна Бакшеева из Читы. Сообщается, что теперь девушка примет участие в конкурсе «Мисс Земля».

//Новости СМИ2

//В мире

Народная милиция ЛНР опубликовала видео с места уничтожения украинского снайпера

Народная милиция ЛНР опубликовала видео с места уничтожения украинского снайпера

В районе линии соприкосновения в Луганской области уничтожен снайпер диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины. Видео с места происшествия распространила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

//Шоу-бизнес

Водонаева рассказала поклонникам о разводе

Водонаева рассказала поклонникам о разводе

Звезда «ДОМа-2» и телеведущая Алёна Водонаева в соцсети призналась подписчикам, что подала на развод. По её словам, они с музыкантом Алексеем Косинусом планируют сохранить дружеские отношения после окончания совместной семейной жизни.

//Происшествия

В Дагестане от непогоды пострадало более 600 домов

В Дагестане от непогоды пострадало более 600 домов

В Дагестане сильный дождь с градом повредил несколько сотен домов, рассказали в пресс-службе МЧС по региону. Также из-за непогоды без электричества остались несколько населённых пунктов.

//Шоу-бизнес

Алдонин довёл сына до слёз из-за старшей дочери Веры

Алдонин довёл сына до слёз из-за старшей дочери Веры

Бывший супруг певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин отдыхает в Турции с женой Ольгой, двухлетним сыном Артёмом и дочерью Верой. Недавно мальчика сильно расстроило, что папа отправился летать на парасейле с дочкой и не взял его с собой.

//В мире

Зеленский попользовался задержанными моряками перед выборами

Зеленский попользовался задержанными моряками перед выборами

Украинский президент вспомнил про детей моряков, задержанных за провокацию в керченском проливе. Но тем и ограничился, что вспомнил. Зеленский готовится к парламентским выборам.

//Общество

Спасатели в Судаке сняли с 30-ти метровой высоты опасного уступа туристку из Тюмени

Спасатели в Судаке сняли с 30-ти метровой высоты опасного уступа туристку из Тюмени

Крымские спасатели сняли с 30-ти метровой высоты туристку из Тюмени, которая не смогла выбраться с опасного уступа. Девушка отправилась полюбоваться к пейзажами с хребта Таракташ, что недалеко от Судака. Но во время подъема на вершину оказалась на сложном уступе и позвонила спасателям в надежде на помощь.

//Новости МирТесен

//Политика

Зеленский: "Я узнаю информацию о наших международных шагах из интернета"

Зеленский: "Я узнаю информацию о наших международных шагах из интернета"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава МИД Украины Павел Климкин не сообщает ему о своих действиях, а потому лидеру государства приходится узнавать обо всём из Интернета.

//live

«С нацистским режимом в Киеве надо рвать дипломатические отношения!»

«С нацистским режимом в Киеве надо рвать дипломатические отношения!»

Группу украинцев выселили из отеля в Греции не только за то, что они развесили на балконе флаги запрещенной в России организации карателей УПА. Еще они травили русских детей. О том, как лечить зомби, размышляет Николай ПЛАТОШКИН...

//Экономика

Эксперт оценил идею начать контролировать расходы и доходы россиян

Эксперт оценил идею начать контролировать расходы и доходы россиян

Эксперт усомнился, что системный контроль доходов и расходов жителей России поможет избавить страну от теневой экономики. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что реализация идеи потребует дополнительных затрат, но не принесёт желаемого эффекта.

//Общество

Альтернативный никотин. Станет ли Россия драйвером позитивных изменений?

Альтернативный никотин. Станет ли Россия драйвером позитивных изменений?

На днях стало известно, что школьный округ Фейрбури (Fairbury) в Небраске (США) в новом учебном году инициирует выборочное тестирование студентов на предмет содержания никотина в организме в связи с «эпидемией» вейпов и электронных сигарет в одной из трех окружных школ.

//Общество

Традиционный автопробег крымских татар в поселке Октябрьское отменили: акция не согласована с властями

Традиционный автопробег крымских татар в поселке Октябрьское отменили: акция не согласована с властями

Накануне, 26 июня, в Крыму отмечался День крымскотатарского флага, в рамках которого должен был состояться традиционный автопробег в поселке Октябрьское. Но в последний момент его запретили проводить

//Криминал

В Тверской области обнаружили ещё одного отравителя

В Тверской области обнаружили ещё одного отравителя

В Тверской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в отравлении пассажира пригородного электропоезда Подсолнечная – Москва Ленинградская.

//В мире

Онищенко назвал Меркель "трудным пациентом", раскритиковав немецких докторов

Онищенко назвал Меркель "трудным пациентом", раскритиковав немецких докторов

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, работающих с немецким канцлером Ангелой Меркель, назвав ее "трудным пациентом".

//Общество

На улице Симферопольской в Евпатории построят новую набережную

На улице Симферопольской в Евпатории построят новую набережную

На улице Симферопольской в Евпатории за счет застройщиков прибрежной территории обустроят новую набережную. Как сообщил первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл ВАВРЕНЮК, протяженность новой зоны составит полтора километра.

//Шоу-бизнес

Бари Алибасов сыграет в фильме «Брат - 3»

Бари Алибасов сыграет в фильме «Брат - 3»

Известный российский продюсер Бари Алибасов исполнит роль в криминальной комедии «Брат - 3». Об этом рассказал директор Алибасова Вадим Горжанкин. Съёмки фильма начнутся в следующем месяце.

//Шоу-бизнес

Бузова на время станет футболисткой «Барселоны»

Бузова на время станет футболисткой «Барселоны»

Ольга Бузова согласилась на 48 часов примерить на себя роль игрока футбольного клуба «Барселона». Почувствовать себя футболисткой певице предложили спонсоры испанского клуба.

//Общество

ТОП-5 самых странных и неординарных заявлений в полицию

ТОП-5 самых странных и неординарных заявлений в полицию

Один из сотрудников столичных правоохранительных органов рассказал, какие самые странные дела ему доводилось расследовать, и назвал ТОП-5 самых нестандартных поводов для обращения в полицию.

//В мире

Предсказано возможное будущее ДНР и ЛНР в случае их возвращения в состав Украины

Предсказано возможное будущее ДНР и ЛНР в случае их возвращения в состав Украины

Эксперт Дмитрий Джангиров рассказал, какое будущее может ждать Донецк и Луганск в случае их возвращения в состав Украины. По данному вопросу аналитик высказался в ходе трансляции на одном из YouTube-каналов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Алдонин довёл сына до слёз из-за старшей дочери Веры
2

Владимир Соловьев ответил вдове Сергея Доренко, назвавшей его "мерзкой карлицей"
3

Александра Серова заподозрили в использовании подгузников
4

Актер Олег Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии
5

Кончаловский показал фото детей и сравнил сына с дочерью

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры