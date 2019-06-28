Три высокоскоростных поезда "Сапсан", 26 поездов дальнего следования, электрички задержаны в пятницу, 28 июня, на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД), из-за хищения кабеля на станции "Сходня".

В "РЖД" уточнили, что время задержки поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва - Санкт-Петербург, составляет от одного до 2,5 часов. Три поезда "Сапсан", следующих из Москвы в Петербург, задерживаются на время от 25 до 51 минуты. 10 пригородных поездов в сторону Москвы проследовали с задержкой от 10 минут до 1 часа 50 минут, три пригородных поезда из Москвы - от 40 минут до одного часа. Из-за ЧП отменено девять пригородных поездов на участке Москва - Крюково.

Специалисты Октябрьской железной дороги работают над восстановлением графика движения поездов нарушенного в результате хищения технических средств.

В Москве на Ленинградском вокзале работает девять касс для переоформления и возврата проездных документов.