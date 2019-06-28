Волгоградскими пляжами довольны только коровы

Пока изнеженная Европа изнемогает от аномальной для нее жары в 30 градусов, в Волгограде местные жители не видят ничего сверхъестественного и в 45-градусной температуре воздуха. Не даром пару лет назад именно этот город назван самым жарким в стране. Но не самым обезвоженным. Но это на первый взгляд. Великая Русская река в городской черте теперь лишь ласкает тот самый взгляд, ее прохлада стала недоступной роскошью.

В нынешнем году, как шутят местные жители, весны не было совсем. Сразу после зимы на Нижнее Поволжье обрушилось лето. Даже ночью термометры показывают никак не меньше 28 градусов. А потому, днем те, кто имеют возможность, отчаянно рвутся на пляжи. Но с этим вопросом в городе дела обстоят неважно, даже не смотря на постановление главы города Виталия Лихачёва открыть 15 июня в Волгограде купальный сезон. Казалось бы, самый длинный город в Европе, растянулся на 120 км вдоль Волги-матушки, а поплескаться практически негде. Вот такой вот парадокс!

Факты – вещь упрямая, нынешним летом в Волгограде практически не осталось доступных и безопасных пляжей. В нынешнем сезоне были открыты всего четыре. Причем, два из них по сути являются и не пляжами вовсе. А местами отдыха у воды, где купаться запрещено. Запрещено небезосновательно. Роспотребнадзор, проведя соответствующие исследования, заявил: водичка здесь не соответствует санитарным нормам категорически. Еще два пляжа оборудованы официально: причем, один из них находится на самой окраине города, примерно в 60 км от центра, а второй расположен на острове Сарпинском, и кстати, снова самом крупном речном острове Европы. Есть еще два: один дикий, грязный, с гуляющими коровами и всеми выпадающими из них последствиями, замусоренный самими отдыхающими, второй – частный и платный. Точнее, это даже не пляж, а парк-клуб, как гордо заявляют его владельцы. Только вот цена за отдых кусается. За право полежать на бережке взрослый платит двести рублей, а ребенок – сто. Но это – стартовая цена. Лежаки, зонтики и прочие прелести – за отдельную плату. А уж если ты прибыл сюда на автомобиле – опять раскошелевайся. Билет на теплоход тоже стоит денег. Ну в жители самого жаркого города страны, презрев опасности, в любой удобный момент просто спускаются к Волге и совершают спасительные омовения. Иногда – с риском для жизни, ибо ни спасателей, ни медиков на диких пляжах нет и быть не может. А потому случается то, что должно случиться по всем законам жанра…

2 июня на диком пляже в Ворошиловском районе Волгограда утонул афганский студент. 26 июня, в Тракторозаводском районе на диком пляже утонула 11-летняя девочка. СО по Тракторозаводскому району СУ СКР по области начал доследственную проверку. Очевидцами стали спасатели, станция которых расположена буквально в 500 метрах от места трагедии. Помочь ребенку они не успели…

Кстати на днях в администрации области прошло совещание межведомственной комиссии под председательством заместителя губернатора Волгоградской области Владимира Шкарина. Он заявил буквально следующее:

- Безопасность пляжей находится под межведомственным контролем, ответственность лежит и на главах администраций муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, и на предпринимателях, предоставляющих услуги по отдыху и купанию на водоемах.

Во как: контроль есть, а пляжей в Волгограде как не было, так и нет. Более того, из 32 мест отдыха, открытых в этом году по всей огромной области, 11 находятся на территории детских оздоровительных лагерей. И причин тому каждый раз, по объяснениям властей, много: нет денег, неподходящий сброс воды с кишечными палочками, загрызающими купальщиков. Перспектив налаживания ситуации горожане не видят. Даже там, где был единственный приличный пляж построили стадион к ЧМ-2018, точнее, его инфраструктуру.

Кстати, в 2017-м году в Волгоград с инспекцией хода работ по подготовке к упомянутому чемпионату приезжал на тот момент «главный спортсмен и футболист» страны, а ныне вице – премьер по строительству и регионгальному развитию, Виталий Леонтьевич Мутко. На дворе было обычное волгоградское лето. Это когда плюс 40 в тени… Высокий гость, маялся от жары, а сопровождавший его губернатор Бочаров0 со стыдом признал, что в городе-герое нет ни одного аккредитованного пляжа. Впрочем, вскоре стыд сменился раскаянием и готовностью исправить ситуацию. Андрей Иванович заверил Виталия Леонтьевича, что в следующем году ситуация с пляжами, несомненно, будет налажена…

Татьяна ШАЕХОВА