В Крыму журнал, пишущий об успешном бизнесе, должен миллионы своим сотрудникам

Работодатель задолжал работникам журнала «Деловой Крым» свыше 2,5 миллионов рублей. Известно, что собственник издания один из инициаторов ялтинского форума, пишут «Аргументы недели-Керчь».

По словам главного редактора «Делового Крыма» Дмитрия ЖМУЦКОГО, журналом владеет питерская фирма «Прокси Групп Корпорейшн», которая в свою очередь является учредителем Ялтинского международного экономического форума.

«Если кратко, собственник журнала не оплатил коллективу работу на сумму 2,5 млн руб. Это гонорары корреспондентов, дизайнера, верстальщиков, фотографов - пострадали более 20 человек», – пишет журналист на своей странице в Facebook, уточняя, что конкретно ему за период с апреля 2018 года по март 2019 не выплатили 895 тысяч рублей.

Редактор отметил, что последние полгода руководство лишь обещает закрыть все выплаты, а на деле этого не происходит. ЖМУЦКИЙ призывает коллег распространять информацию об этом деле, а также ищет юристов готовых за него взяться и площадку для проведения пресс-конференции в Крыму или Севастополе.

В свою очередь гендиректор «Прокси Групп Корпорейшн» Сергей ЛАЗУТКИН опровергает данную информацию и отмечает свою готовность к публичному обсуждению вопроса.

«Делая безответственные заявления о том, что «собственник журнала не оплатил коллективу работу на сумму 2,5 млн рублей» (из которых почти 40% причитается самому автору публикации) и предавая их широкой огласке, Дмитрий Анатольевич осознанно или неосознанно вводит в заблуждение практически 3 тысячи своих подписчиков», – обратился ЛАЗУТКИН к читателям с официальной страницы журнала.

Среди прочего учредитель заявил, что ждет ЖМУЦКОГО с копиями всех заключенных трудовых договоров и прочих соглашений на оказание соответствующих услуг. Однако по заверению главного редактора никаких официальных бумаг попросту нет.

«Пара слов о том, что я якобы «оставляю за кадром документальное подтверждение претензий». Сергей Николаевич ЛАЗУТКИН не может не знать, что с самого начала проекта в 2015 году вся работа редакции журнала велась «в черную», без заключения договоров или иного юридического оформления отношений с сотрудниками», – пояснил журналист.

Сотрудники издания работали по устной договоренности, а все их гонорары подводились в обычном текстовом формате, и прежде проблем с оплатой не было, уверяет ЖМУЦКИЙ. Поэтому никаких нотариально заверенных документов не существует.

«Но есть тексты, подписанные нашими фамилиями, гигабайты рабочей переписки, аудиозаписи интервью, исходники статей, фотографий, рабочие файлы верстки номеров - наша интеллектуальная собственность, которая опубликована в журнале «Деловой Крым» и использование которой не оплачено», – подытожил редактор.