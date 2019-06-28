В Керчи подростки избили школьницу

Группа школьников избила 14-летнюю девочку в Керчи. Сейчас полиция проводит проверку по факту нанесения ей телесных повреждений, пишут «Аргументы недели-Керчь».

В пресс-службе управления МВД России по Керчи сообщили, что заявление о произошедшем поступило 23 июня. Решение о возбуждении уголовного дела примут, когда будут готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, пишет «РИА Крым».

Мама пострадавшей школьницы рассказала, что на девочку напали днем на территории заброшенного детского сада. Всего было около 12 человек, среди которых два 17-летних мальчика. Один из одноклассников девочки снимал происходящее на телефон.

«Ее били головой об бетонный пол и стены. Переломов, к счастью, нет, но у нее многочисленные ссадины и гематомы на лице, голове, руках, ногах, спине», – сказала мама.

Сейчас ребенок находится в нейрохирургическом отделении городской больницы №1. Предварительно у нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Также мама школьницы рассказала, что у нее не было значительных конфликтов в школе, девочка хорошо училась.

«Ругаться ни с кем не ругалась, она довольно замкнутая, у нее друзей не так уж и много, в классе – одна подружка, которая в конечном итоге и помогла – встретив после случившегося – дойти до дома», – добавила мама ребенка.