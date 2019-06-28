«Украли реплику, а не оригинал» - источник о краже на Ибице
28 июня 2019, 00:22 [ «Аргументы Недели» ]
У Российского бизнесмена азербайджанского происхождения на Ибице украли часы за $1200. Как стало известно «Аргументам недели», часы были репликой.
"Украли реплику, а не оригинал", — рассказал осведомленный источник корреспонденту «АН». Бизнесмен сразу после ограбления сообщил в полицию.
Стоимость реплики часов марки Richard Mille Tourbillon F1 McLaren RM 50-03/01 на сегодняшний день составляет примерно 82000 рублей.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что грабитель несколько раз ударил владельца часов стоимостью один миллион фунтов.
Оригинальные часы Richard Mille на сегодняшний день одни из самых дорогих. Отличительная черта — сверхмалый вес (менее 40 граммов — ред.). На создание часов авторов вдохновили машины команды McLaren «Формулы-1».