Россияне рассказали об идеальном работодателе

Россияне рассказали, на какие характеристики в первую очередь обращают внимание при выборе работодателя. В опросе поучаствовали жители пятидесяти регионов страны.

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Оказалось, что 70% россиян больше всего внимания уделяют зарплате. 65% ценят наличие хорошего соцпакета. Более половины респондентов заявили, что при выборе работодателя основное внимание стоит уделить стабильности компании. 48% предпочитают в первую очередь обращать внимание на возможность карьерного роста, а 29% рассчитывают на возможность развития и самореализации, сообщает ТАСС.

При этом наименее популярными характеристиками оказались социальный статус предлагаемой должности, размер организации, степень ответственности на рабочем месте и уровень корпоративной культуры.