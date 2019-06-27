Вассерман оценил, насколько реальна смена украинской столицы

Анатолий Вассерман оценил идею команды Владимира Зеленского перенести столицу Украины из Киева в другой город. По мнению интеллектуала, подобное вряд ли произойдёт.

Пушков предположил, кому выгоден перенос украинской столицы

Вассерман отметил, что смена столицы в первую очередь приведёт к возникновениям сложностей в управлении страной, передаёт ФАН. По его словам, из Киева в первую очередь придётся переносить центр управления государством, для чего потребуется много времени и денег.

«Если команда Зеленского этого не понимает, значит, там люди в принципе не умеющие управлять. Если же понимают, значит, они просто поднимают очередную порцию рекламного шума, вовсе не собираясь всерьез исполнять то, что говорят», - считает Вассерман.