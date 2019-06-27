В Москве объявили имя самой красивой девушки страны
27 июня 2019, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве прошёл конкурс красоты «Краса России». Победительницей стала 17-летняя Анна Бакшеева из Читы. Сообщается, что теперь девушка примет участие в конкурсе «Мисс Земля».
Конкурс талантов и красоты «Краса России» проводится с 1995 года. По правилам в нём принимают участие девушки в возрасте от 14 до 15 лет. Участницы не должны быть замужем и иметь детей, передаёт РИА Новости.
В ходе состязания девушки демонстрировали членам жюри свои таланты, дефилировали в различных нарядах и даже блеснули своими знаниями в интеллектуальном поединке.
«Я так счастлива, что даже не могу поверить в свою победу», - поделилась победительница конкурса.