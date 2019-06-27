Спасатели в Судаке сняли с 30-ти метровой высоты опасного уступа туристку из Тюмени

Накануне вечером крымские спасатели сняли с 30-ти метровой высоты туристку из Тюмени, которая не смогла выбраться с опасного уступа, пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации крымского главка МЧС, девушка отправилась полюбоваться крымскими пейзажами с хребта Таракташ в районе села Дачное, что недалеко от Судака. Но во время подъема на вершину оказалась на сложном уступе и позвонила спасателям в надежде на помощь.

Прибывшие на место сотрудники чрезвычайного ведомства в течение двух часов эвакуировали жительницу материковой России к подножию горы с помощью альпинистского снаряжения.

К счастью, в медицинской помощи туристка не нуждалась.