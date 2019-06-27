Заслуженный пилот рассказал про уязвимые места Ан-24

В катастрофе с АН-24 в Нижнеангарске пострадали 22 человека. На борту было 47 человек, из них пять членов экипажа, а также ребенок. Погибли пилот и бортмеханик.

Заслуженный пилот Юрий Сытник отметил, что это один из самых популярных самолетов на местных линиях у нас, всегда выполнял массу пассажирских перевозок. Об этом пишет НСН.

"Непонятна причина аварии. Выключай второй двигатель и сажай самолет без проблем. Надо разбираться: или полоса мокрая была или ветер боковой, почему экипаж фактически сам себя убил…", - рассказал эксперт.