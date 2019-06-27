Эксперты поддержали идею об интернете на ЕГЭ

Специалисты предложили разрешить поиск информации в интернете на экзаменах по гуманитарным предметам, пишут «Известия». Изменение процедуры приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму.

Экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов заявил, что поддерживает идею, отмечает НСН.

Он прокомментировал данное предложение следующим образом: "Дайте человеку возможность пользоваться источником, но вопрос ставьте так, чтобы ответа не было в интернете. Либо ты умеешь пользоваться информацией, либо нет".