Альтернативный никотин. Станет ли Россия драйвером позитивных изменений?

На днях стало известно, что школьный округ Фейрбури (Fairbury) в Небраске (США) в новом учебном году инициирует выброчное тестирование студентов на предмет содержания никотина в организме в связи с «эпидемией» вейпов и электронных сигарет в одной из трех окружных школ.

Проходить проверку обяжут учеников, которые намерены принять участие в факультативных занятиях (спортивные секции, художественная самодеятельность, конкурсы устной речи и пр.). Авторы инициативы уверены, что она позволит предотвратить развитие зависимости от табака у подростков.

Подробные инициативы в мире чаще касаются и взрослого населения и наглядно демонстрируют нехватку фактических данных, связанных с реальным влиянием альтернативных систем доставки табака (электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака) на организм. При этом, отсутствие научных данных не останавливает ответственных лиц перед принятием, порой, необоснованно жестких мер по регулированию. Данную проблему не решить без открытого диалога между экспертным сообществом, производителями и регулятором. Однако на каких основаних он должен быть реализован?

Ответ, в том числе, и на этот вопрос искали более 80 экспертов и 650 делегатов очередного ежегодного международного никотинового форума (Global Forum on Nicotine) в Варшаве. Главный вывод мероприятия прозрачен и ясен – хотя никотин и вреден для человеческого организма, альтернативные системы его доставки в организм на 95% менее опасны в сравнении с обычными сигаретами, большая часть негативного эффекта которых связана с вдыханием продуктов горения. Новые продукты становятся эффективным инструментом для постепенного отказа от традиционных сигарет и, возможно, курения как такового. Интернациональную применимость этого факта подтверждает информация исследователей из Научного парка Патрас (Греция), в соответствии с которой 98% курильщиков региона Ахея перешли на альтернативные системы доставки никотина (нагреваемый табак и электронные сигареты) при отказе от курения обычных сигарет.

По мнению Рикардо Полозы, возглавляющего исследовательский центр в Катанийском университете (Center of Excellence for the acceleration of Harm Reduction, Италия), способом борьбы с чрезмерным регулированием и распространением мифов об альтернативных системах доставки никотина является полноценное и стратегическое информирование населения, включающее в себя научную информацию и фактические данные со стороны производителей.

При этом, по словам эксперта, на рынке сегодня представлено избыточное количество недостоверных исследований. Их главные проблемные точки – недостоверность методологии в лабораторных и клинических исследованиях, среди главных ошибок – продукты исследуются вне нормальных условий эксплуатации, а дозы воздействия никотина не приравниваются к таковым для обычной сигареты. Big Data может стать триггером значительных позитивных изменений в отрасли, однако даже с использованием прорывных технологических решений для полного изучения всех последствий нужно время:

«Существует большое количество исследований, доказывающих значительно меньшую токсичность альтернативных никотиносодержащих продуктов в сравнении с обычными сигаретами. Вместе с тем, мы сталкиваемся с огромным количеством различных документов, основанных на данных, полученных в некорректных экспериментальных условиях. Вместе с тем эти продукты – настоящий эволюционный прорыв для курильщиков, намеренных сократить потребление табака».

Производители едины во мнении – никотин действительно вреден. И их послание потребителю предельно конкретно: если вы не курите – не начинайте, если вы курите – сделайте все возможное для того, чтобы отказаться от табака, но если вы не можете бросить – сделайте все для того, чтобы сократить вред своему здоровью за счет альтернативных способов доставки никотина. При этом, Россия – вероятно, единственная страна в мире, проведшая независимые клинические исследования системы нагревания табака. По словам Мойры Гилхрист, директора по научному взаимодействию PMI, «российские исследования особенно интересны, потому что это, насколько мне известно, первые независимые клинические исследования – факт непредвзятости еще больше укрепляет доказательную базу данных работ. Я понимаю, что российские исследования были довольно маломасштабными, но всё же, их независимый характер чрезвычайно важен – он помогает придать уверенности регуляторам в других странах о том, что наши результаты корректны. Это подтверждается и тем, что независимые исследователи публикуют очень похожие результаты. Россия очень известна своей научно-технической экспертизой. Поэтому я думаю, что это будет очень важно».

И пока российские регуляторы намерены отнести альтернативные способы доставки никотина в одну налоговую категорию с обычными табачными продуктами[9], независимый эксперт в области права Патрисия Ковачевич уверена, что пример России как одного из крупнейших игроков глобального рынка может стать показательным для мирового сообщества: «У России есть прекрасная возможность, поскольку она не входит в Европейский Союз, она может служить примером для всего мира. Это очень большой рынок обычных сигарет с очень высокой заболеваемостью. По моему мнению, Россия может взять на себя инициативу и выступить с очень убедительными заявлениями: «Мы считаем, что эти продукты разные. Они совершенно безопасны? Нет. Но что совершенно безопасно в этом мире? Ничего!». Многие страны смотрят на Россию, это может быть хорошим противовесом тому, что делает FDA - с точки зрения того, что они не очень готовы к снижению риска и сравнительной оценке вреда. Это возможность, но правительство будет решать, воспользоваться ли ей».



При этом, она уверена, что в подходе к налогообложению важно разделять товарные категории: «Лично я считаю, что для общественного здравоохранения очень важно дифференцировать [эти продукты]. Если вы спросите меня, это может быть три уровня налогообложения - один для сигарет, один для нагреваемого табака, один – для вейпов. Я не могу предложить правильные цифры, потому что каждая страна должна это определить сама. Выгода от обложения налогом есть, потому что это означает, что у вас есть место за столом - у вас есть экономические аргументы, вы имеете влияние на общество и вносите свой вклад в общество».

Учитывая средний временной промежуток между появлением на рынке прорывного технологического решения и его эффективным регулированием в 10 лет, снижение напряженности в отношении альтернативных способов доставки никотина – лишь вопрос времени. Вопрос только в том, станет ли наша страна драйвером глобальных изменений к лучшему или станет очередным примером чрезмерного регулирования наравне с Тайландом, Турцией и Бразилией.