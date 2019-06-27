//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

На Кубани представили председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова

27 июня 2019, 17:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани представили председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова

В краевом центре полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, руководители региона – губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко – приняли участие в официальном представлении председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова.

Нового руководителя главного суда региона представил председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев. По его словам, Алексей Шипилов имеет богатый профессиональный опыт: работал в прокуратуре, в районных судах Белгородской области. В последнее время в течение 9 лет занимал должность председателя Белгородского областного суда. Алексей Шипилов также является председателем комиссии по информатизации Совета судей Российской Федерации.

«Я и мои коллеги в Верховном суде убеждены в том, что Алексей Николаевич самые лучшие традиции Белгородской области, особенно те новеллы, которые сейчас вводятся в судебную систему – внедрение электронных технологий в судопроизводство, здесь введет в действие в самое короткое время с вашей помощью», – обратился Вячеслав Лебедев к кубанским судьям.

В церемонии также приняли участие генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Гусев, прокурор края Сергей Табельский, начальник УФСБ России по краю Игорь Колосов, начальник ГУ МВД РФ по региону Владимир Андреев, председатель Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Алексей Шишкин.

Глава края Вениамин Кондратьев поздравил Алексея Шипилова с назначением и выразил уверенность, что с приходом нового руководителя наработанная практика объективных судебных решений, сложившихся в регионе, будет приумножена.

«Важно сохранить динамику, которая есть, и, уверен, мы это сделаем. Краю нужна принципиальная позиция судов по многим вопросам. В частности, по самостроям, застройке зеленых зон. Нагрузка на судей большая, но это говорит об активности региона. Это показатель того, что Кубань живет и развивается», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко также поздравил Алексея Шипилова с назначением на должность председателя Краснодарского краевого суда и в своем выступлении отметил, что к органам судебной власти, за защитой своих прав обращаются простые граждане, представители бизнеса, муниципальной и государственной власти. Все они надеются на объективное судебное решение. Он также напомнил, что Законодательное Собрание края в пределах своих полномочий активно участвует в развитии судебной системы региона, в частности института мировой юстиции.

«В апреле этого года исполнилось 19 лет с момента принятия краевого закона о мировых судьях. За это время мировая юстиция зарекомендовала себя сотнями тысяч рассмотренных дел. На сегодняшний день это важнейшее

первичное звено в системе правосудия, максимально приближенное к нашим избирателям, к проблемам, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни. Поэтому вопросы деятельности мировых судов находятся на постоянном депутатском контроле», – сказал Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК выразил мнение, что только консолидированные усилия всех трех ветвей власти позволят добиться прорывного развития и существенного изменения качества жизни.

Алексей Шипилов, в свою очередь, отметил, что понимает огромную ответственность в связи с назначением на Кубань, учитывая масштабы судебной системы Краснодарского края, особую сложность и общественную значимость рассматриваемых дел. В то же время он заверил, что судейский корпус Кубани успешно будет решать все поставленные перед ним задачи.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Онкологическая служба: сегодняшний день и развитие

Онкологическая служба: сегодняшний день и развитие 17:57

В Выселковском районе по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко депутаты профильного комитета ЗСК под руководством Николая Петропавловского ознакомились с развитием здравоохранения, в том числе онкологической службы. >>
На Кубани представили председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова

На Кубани представили председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова 17:55

В краевом центре полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, руководители региона – губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко – приняли участие в официальном представлении председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова. >>
Заповедник гиблой собственности

Заповедник гиблой собственности 10:18

Министерство природных ресурсов края, вопреки правам и законным интересам граждан и юридических лиц, включило земельные участки трехсот собственников в зону особо охраняемой природной территории. >>
Положительная оценка исполнения бюджета

Положительная оценка исполнения бюджета 08:57

Первый заместитель министра финансов Краснодарского края Александр Кравцов принял участие в публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении краевого бюджета за 2018 год. В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественных организаций, ученые, студенты. >>
Новые школы и детские сады — к 1 сентября

Новые школы и детские сады — к 1 сентября 08:55

Вице-губернаторы Краснодарского края Андрей Алексеенко, Анна Минькова и Игорь Галась провели в Краснодаре совещание с главами городов и районов, посвященное строительству школ и детских садов в крае. >>
Служение закону и народу

Служение закону и народу 08:54

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. В ходе встречи главе региона был представлен руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Дмитрий Ткаченко, который исполнял обязанности руководителя ведомства с декабря прошлого года. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Достойный ягодный урожай

Достойный ягодный урожай 08:53

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка провел совещание, на котором подвели предварительные итоги уборки ягодных культур. >>
Старшее поколение готово переобучаться

Старшее поколение готово переобучаться 08:52

В Краснодаре под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой прошло заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором обсудили вопросы поддержки граждан старшего возраста. >>
Кубань помнит…

Кубань помнит… 08:50

В Краснодаре прошла всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти», участие в которой принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вместе с жителями города он принес горящие свечи к мемориалу Вечного огня. >>
Алгоритмы спасения

Алгоритмы спасения 08:49

В Новороссийске прошли пожарно-тактические учениясотрудников МЧС. В качестве наблюдателей на учениях присутствовали министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. >>
Финансирование госпрограмм увеличится

Финансирование госпрограмм увеличится 26.06 23:04

Депутаты краевого парламента на 24-й сессии согласовали предложения по внесению изменений в ряд государственных программ Краснодарского края. >>
Бюджетные ассигнования – для решения обманутых дольщиков

Бюджетные ассигнования – для решения обманутых дольщиков 26.06 23:02

На 24-м пленарном заседании депутаты ЗСК согласовали предложения по внесению изменений в региональную госпрограмму комплексного и устойчивого развития края в сфере строительства и архитектуры. >>

//Новости ADWILE

Поддержка для кинематографов и продюсеров

Поддержка для кинематографов и продюсеров 26.06 16:21

На 24-й сессии депутаты ЗСК приняли в первом чтении изменения в закон «О кинематографии в Краснодарском крае». >>
Дополнительные средства - на обеспечение льготников лекарствами

Дополнительные средства - на обеспечение льготников лекарствами 26.06 16:19

Депутаты кубанского парламента на 24-й сессии внесли изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. >>
Закон простимулирует производство органической продукции

Закон простимулирует производство органической продукции 26.06 16:15

На 24-й сессии кубанского парламента депутаты во втором, окончательном чтении приняли закон «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края». Документ утвердили с учетом поправок, внесенных в него в ходе парламентских слушаний. >>
Эффективная бюджетная политика

Эффективная бюджетная политика 26.06 16:07

В ходе 24 сессии депутаты ЗСК приняли Законы «Об исполнении краевого бюджета за 2018 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2018 год». >>
Доходы краевого бюджета увеличены на 18 миллиардов рублей

Доходы краевого бюджета увеличены на 18 миллиардов рублей 26.06 16:04

В повестку дня 24 пленарного заседания Законодательного Собрания под председательством Юрия Бурлачко было внесено более 70 вопросов. >>
Как помочь селу

Как помочь селу 26.06 16:02

На собрании фракции «Единой России» в ЗСК депутаты основным вопросом рассмотрели ход подготовки проектов федеральной и региональной государственных программ комплексного развития сельских территорий на период 2020 – 2025 годов. >>

//Новости МирТесен

Бюджет исполнен с профицитом

Бюджет исполнен с профицитом 25.06 15:29

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел парламентские слушания по проектам законов Краснодарского края «Об исполнении краевого бюджета за 2018 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2018 год». >>
Тарифы под контролем

Тарифы под контролем 25.06 12:11

На еженедельном планерном совещании под председательством спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко депутаты ЗСК обсудили итоги тарифного регулирования на коммунальные ресурсы в крае в этом году. Участие в планерке принял руководитель региональной энергетической комиссии (РЭК) - департамента цен и тарифов Краснодарского края Сергей Милованов. >>
Теплоход с углем сел на мель в керченском проливе

Теплоход с углем сел на мель в керченском проливе 24.06 11:22

Теплоход "Сиберин 1", под флагом РФ, сел на мель при выходе из Южного района порта Кавказ в 5:49 утра. >>

//Новости партнеров

Судебные приставы взыскивают коммунальные долги на Кубани

Судебные приставы взыскивают коммунальные долги на Кубани 24.06 10:44

По всему краю судебные приставы ведут работу по взысканию задолженностей по коммунальным платежам. Несколько дней назад в Центральном округе г. Краснодара состоялось совместное мероприятие по взысканию долгов за поставку воды. >>
В массовом ДТП пострадали 9 человек на трассе Краснодар-Джубга

В массовом ДТП пострадали 9 человек на трассе Краснодар-Джубга 24.06 10:01

В результате ДТП пострадали 9 человек. Из них семь взрослых и двое детей. К счастью, погибших нет, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. >>
«Дорожные карты» развития Кореновского района

«Дорожные карты» развития Кореновского района 22.06 08:19

Спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел в Кореновске заседание «круглого стола», посвященного социально-экономическому развитию района в рамках исполнения постановления краевого парламента. На совещании депутаты оценили промежуточные итоги реализации резолюции ЗСК, принятой в мае 2018 года. >>

//Новости СМИ2

Новый ФАП для жителей Казаче-Малеваного

Новый ФАП для жителей Казаче-Малеваного 22.06 08:18

Делегация Законодательного Собрания Краснодарского края во главе с председателем Юрием Бурлачко в Кореновском районе проверила ход исполнения постановления краевого парламента о социально-экономическом развитии района, принятого в мае 2018 года. >>
Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2

Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 21.06 10:14

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Лабинском районе Краснодарского Края. >>
В Городском саду сносят кафе-самострой

В Городском саду сносят кафе-самострой 21.06 10:10

В историческом центре Краснодара идут работы по сносу самовольно возведенного кафе. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Актер Олег Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии
2

В Сети обсуждают видео, где Масляков-младший по-хозяйски укладывает пачки долларов в свой портфель
3

Пятидневная война может стать трёхдневной
4

Александра Серова заподозрили в использовании подгузников
5

Поклонская объяснила, почему РФ не присоединила Донбасс по крымскому сценарию

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры