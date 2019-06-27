На Кубани представили председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова

В краевом центре полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, руководители региона – губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко – приняли участие в официальном представлении председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова.

Нового руководителя главного суда региона представил председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев. По его словам, Алексей Шипилов имеет богатый профессиональный опыт: работал в прокуратуре, в районных судах Белгородской области. В последнее время в течение 9 лет занимал должность председателя Белгородского областного суда. Алексей Шипилов также является председателем комиссии по информатизации Совета судей Российской Федерации.

«Я и мои коллеги в Верховном суде убеждены в том, что Алексей Николаевич самые лучшие традиции Белгородской области, особенно те новеллы, которые сейчас вводятся в судебную систему – внедрение электронных технологий в судопроизводство, здесь введет в действие в самое короткое время с вашей помощью», – обратился Вячеслав Лебедев к кубанским судьям.

В церемонии также приняли участие генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Гусев, прокурор края Сергей Табельский, начальник УФСБ России по краю Игорь Колосов, начальник ГУ МВД РФ по региону Владимир Андреев, председатель Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Алексей Шишкин.

Глава края Вениамин Кондратьев поздравил Алексея Шипилова с назначением и выразил уверенность, что с приходом нового руководителя наработанная практика объективных судебных решений, сложившихся в регионе, будет приумножена.

«Важно сохранить динамику, которая есть, и, уверен, мы это сделаем. Краю нужна принципиальная позиция судов по многим вопросам. В частности, по самостроям, застройке зеленых зон. Нагрузка на судей большая, но это говорит об активности региона. Это показатель того, что Кубань живет и развивается», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко также поздравил Алексея Шипилова с назначением на должность председателя Краснодарского краевого суда и в своем выступлении отметил, что к органам судебной власти, за защитой своих прав обращаются простые граждане, представители бизнеса, муниципальной и государственной власти. Все они надеются на объективное судебное решение. Он также напомнил, что Законодательное Собрание края в пределах своих полномочий активно участвует в развитии судебной системы региона, в частности института мировой юстиции.

«В апреле этого года исполнилось 19 лет с момента принятия краевого закона о мировых судьях. За это время мировая юстиция зарекомендовала себя сотнями тысяч рассмотренных дел. На сегодняшний день это важнейшее

первичное звено в системе правосудия, максимально приближенное к нашим избирателям, к проблемам, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни. Поэтому вопросы деятельности мировых судов находятся на постоянном депутатском контроле», – сказал Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК выразил мнение, что только консолидированные усилия всех трех ветвей власти позволят добиться прорывного развития и существенного изменения качества жизни.

Алексей Шипилов, в свою очередь, отметил, что понимает огромную ответственность в связи с назначением на Кубань, учитывая масштабы судебной системы Краснодарского края, особую сложность и общественную значимость рассматриваемых дел. В то же время он заверил, что судейский корпус Кубани успешно будет решать все поставленные перед ним задачи.