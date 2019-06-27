Автоэксперт: за грязные номера будут штрафовать всех

Пленум Верховного суда РФ принял постановление, которое разъясняет судам, как наказывать нарушителей ПДД, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что водителей будут штрафовать или лишать прав за намеренно запачканные автомобильные номера с целью скрыть их.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, что среди московских водителей такая история была одно время популярна, когда на автомойках предлагали закрыть пакетом номера, для того, чтобы грязь не смыть, пишет НСН.

"Если номер грязный, а автомобиль чистый, то это будет рассматриваться как умышленное действие", - отметил он.