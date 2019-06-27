Известнейшие барды страны приедут на «Гринландию»

В конце мая завершился заочный конкурс фестиваля «Я люблю тебя, жизнь». Члены жюри, в числе которых барды, известные на всю страну, назвали имена победителей. 30 дипломантов, из числа которых выбраны 10 лауреатов конкурса — это те авторы и исполнители, чьи песни, музыка и стихи оказались самыми яркими, проникновенными, соответствующими заданной тематике и качественно выполненными, по крайней мере, с точки зрения профессионалов.

Традиционно получить экспертную оценку все желающие смогут и во время проведения фестиваля, организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук. Ежегодно тысячи молодых ребят, а также уже достаточно известных авторов и исполнителей, устремляются на «Гринландию» со всех концов России не столько в надежде получить награду, сколько в стремлении быть услышанными мэтрами авторской песни.

В жюри собрались известные музыканты не только нашего города, но и других регионов. В этом году экспертную комиссию возглавил известный поэт-песенник Александр Шаганов, сменивший на посту председателя жюри Иосифа Кобзона.

- «Гринландию» отличает особая творческая атмосфера и благодарная публика, - делится впечатлениями член жюри Дмитрий Арефьев из группы «Дим&Дим'ыч». - Хочется, чтобы люди, которые пишут стихотворения, музыку не сидели дома, а приезжали на фестиваль, и не боялись выступать. Надеемся, что в этом году мы найдем новые таланты.

Уже сейчас на официальном сайте «Гринландии» можно записаться и на творческие мастерские.

- Участие в мастерских нельзя навязывать, - уверена бессменный член жюри фестиваля Галина Хомчиик. - Сюда должны приходить те, кто хочет чему-либо научиться и что-нибудь про себя послушать. Наша задача — помочь артистам раскрыться, научиться выступать перед публикой, быть более открытым и раскованным. Многие прекрасные песни «гибнут» только потому, что их не сумели хорошо спеть.

Особо Галина Хомчик, приезжающая на «Гринландию» много лет подряд, отмечает комфортные условия, созданные организаторами.

- Крайне мало фестивалей авторской песни отличаются высоким уровнем организации. Здесь же все сделано так, что оргмоментов не замечаешь – все очень продуманно, комфортно и разумно. А это означает, что Олегу Валенчуку удалось сделать практически невозможное.

Творческая программа фестиваля, как всегда, будет насыщенной. На поляне ожидается целая плеяда известных бардов. Свое участие уже подтвердили:

- Сергей Трофимов г. Москва;

- Александр Шаганов г. Москва;

- Галина Хомчик г. Москва;

- Андрей Козловский г. Москва;

- Дуэт "Зеленая лампа" г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил;

- Михаил Трегер г. Санкт- Петербург;

- Катя Котёночкина г. Москва;

- Вячеслав Ковалев и Сергей Григорьев г. Санкт- Петербург;

- Ирина Сурина г. Москва;

- Игорь Русских г. Киров;

- Вологодский дуэт "Два Егора";

- Александр Саввин, скрипка, г. Москва;

- Юлия Зиганшина г. Казань;

- Анатолий Шенберг г. Нижний Новгород;

- Александр и Светлана Субботины г. Москва;

- Филиппов Роман г. Москва;

- Группа "Дим&Дим'ыч" г. Киров;

- Татьяна Клестова&Co г. Киров;

- Авторский дуэт "Лик" г. Киров.

Многие из них уже записали короткие видеоролики. В своих видео обращениях, которые можно увидеть на официальной страничке фестиваля ВКонтакте , они пригласили всех на «Гринландию».

Победители конкурса получат уникальную возможность принять участие в концерте вместе с мэтрами авторской песни и побороться за главный приз фестиваля.