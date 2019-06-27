ТОП-5 самых странных и неординарных заявлений в полицию

Один из сотрудников столичных правоохранительных органов рассказал, какие самые странные дела ему доводилось расследовать, и назвал ТОП-5 самых нестандартных поводов для обращения в полицию.

Известно, что клевета - самый примитивный, но самый действенный способ погубить человека. Как говорится, "ложечки нашли, а осадочек остался". Так же рассудил и один предприимчивый молодой человек, решивший завоевать женщину, рассорив ее с мужем. Действовал молодой человек через секретаршу супруга, которая пачкала одежду губной помадой и подкладывала несчастному стринги и использованные презервативы в портфель и карманы пиджака.

Второй случай тоже связан с предметами личной гигиены, а именно - с прокладками. Одна дама пыталась вызвать наряд полиции в свою квартиру в связи с пропажей этих туалетных принадлежностей, а когда поняла, что никто не приезжает, стала сама приходить в отделение и писать заявления. Проблема была странным образом решена, когда коллеги-правоохранители преподнесли ей в дар пару упаковок так желаемых ею "аксессуаров".

Дворовая шпана не отстает от современных трендов вроде постельных клопов, которых, как писали не так давно СМИ, жительница Череповца регулярно подкидывала соседям. У детей богатая фантазия и своеобразные развлечения. Так, одна семья пожаловалась, что с открытого балкона к ним в огромном количестве стали заползать дождевые черви. "Ларчик просто открывался": таки образом веселился ребенок, живший этажом выше.

Как ни странно, но, по мнению некоторых граждан, исполнение второй половиной супружеского дола - тоже является заботой полиции. По крайней мере, в это были уверены несколько женщин и мужчина, требовавшие наказать или привлечь хотя бы к административной ответственности их мужей/жену за отсутствие интима. "Вишенкой на тортике" стала леди, вызвавшая наряд, а затем "накатавшая" жалобу, что сотрудники полиции ее не удовлетворили.

В качестве кульминации выступает история одного мужчины, который обратился в полицию в связи с нарушением авторских прав на... фаллоимитатор для вдов. Особенность устройства заключается в том, что в него можно засыпать прах умершего супруга, причем, именно то количество, которое необходимо для вмещения души. Гражданин очень сокрушался, что его изобретение получило широкое распространение в Голландии. Но патентное право пока никто не отменял...