В Крыму турист спас женщину, но сам утонул

Всего за прошедшие сутки на территории Крыма утонуло два человека. Еще одну женщину сотрудникам МЧС удалось вытащить из воды, пишут «Аргументы недели-Крым».

Один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался самостоятельно помочь 53-летней тонущей женщине. Это произошло на необорудованном для купания пляже в поселке Утес. Два человека не могли выбраться из воды из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому нуждались в помощи спасателей.

В результате спасательной операции женщина была доставлена на берег, а пытавшийся ее спасти 50-летний мужчина – погиб, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.

Еще одно происшествие на воде с летальным исходом случилось в селе Поповка Сакского района, тоже на необорудованном пляже. Тело 37-летнего мужчины нашли в 150 метрах от берега.