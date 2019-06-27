Как жители Митино, Куркино и Тушино стали различать модели самолетов

Жители района Митино на северо-западе Москвы стали жаловаться на гул самолетов. Замеры уровня шума при пролете самолетов над районом с 200 тысячами жителей показали примерно 70 децибел - превышение нормы.

Люди жалуются - тяжело стало засыпать.

Такие же проблемы появились у жителей Тушино и Куркино. Непривычный гул самолетов появился в конце марта. Оказалось, в марте были изменены процедуры взлёта и захода авиалайнеров на посадку в аэропорт "Шереметьево".

с 28 марта 2019 года аэропорт "Шереметьево" изменил схему полетов. По данным "Яндекс", рейсы теперь делают разворот к Москве (а не от Москвы, как было все предыдущие годы), пролетают непосредственно над домами Митино на высоте 1200-2400 метров (цифры взяты из программы онлайн-мониторинга Flightradar24) в сторону Тушино и Химок. В отдельные часы самолеты летят каждые 30 сек - 2 мин, включая ночные часы (с 23:00 до 6:00).

Жители Митино говорят, что стали специалистом в авиации – по шуму двигателей они безошибочно определяют, что за самолет пролетает, и изучили расписание полетов, - передает телеканал Москва 24.

Экологи отметили, что уровень шума пролетающих самолетов нарушает требования по нормам РФ.

В аэропорту "Шереметьево" прокомментировали, что новая схема полетов – необходимая мера.

В Москве и без того мало воздушных коридоров, поскольку десятки зон находятся под запретом.