Названы 100 лучших российских вузов. Рейтинг, составленный по версии журнала Forbes, возглавил

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".

При составлении рейтинга учитывались три основных показателя: качество образования, востребованность выпускников и фактор Forbes, учитывающий элитность вуза и долю предпринимателей среди выпускников. "МИСиС" получил 54,11 балла из 100 возможных. На втором месте - МГИМО (52,24 балла) и Московский физико-технический институт (МФТИ) - 52,01 балла.

В ТОП-10 вошли:

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (51,46 балла);

МГУ имени Ломоносова (51,27 балла);

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС, 51,04 балла);

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 50,89 балла);

НИУ ВШЭ (48,75 балла);

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (48,59 балла);

Российская экономическая школа (РЭШ, 48,14 балла).

Рейтинг составлен второй раз. В 2018 году лидером была РЭШ. В этом году вуз опустился 10 место.

В рейтинг не включены вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств, так как они не отчитываются перед Минобразования и мониторинг их деятельности не ведется.Творческие и спортивные вузы в список включили.

На следующих позиция рейтинга - Финансовый университет при правительстве России (47,81), Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина (46,79), Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (46,41), Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (44,94).