В Роскачестве дали рекомендации по выбору хорошего зонта

Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов. Например, сушка в сложенном виде куполом вниз может продлить срок службы, говорится в сообщении организации.

Эксперты рассказали, как выбрать хороший зонт при покупке и как с ним обращаться, чтобы он прослужил дольше. По словам специалистов, чем меньше движущихся механизмов в зонте, тем он надежнее.

Выбирая зонт в магазине, нужно учесть, что самый надежный вариант - это зонты-трости с большим числом спиц купола и устройством "антиветер", которое не позволит ветру сломать спицы аксессуара.

Что касается скорости и плавности открытия и сложения устройства: качественный зонт не будет скрипеть или заедать. Если два раза зонт открылся, а на третий застрял, лучше отказаться от покупки.

В ведомстве отметили, что сушка зонта в открытом виде со временем приводит ткань в негодность. А если плотно сворачивать купол, не просушивая его, рано или поздно зонтик может попросту сгнить.

Кроме того, зонт иногда советуют мыть под душем мягким шампунем. Ручку зонта также имеет смысл время от времени мыть или хотя бы протирать антибактериальными салфетками, чтобы обеззаразить ее.