Пранкер Владимир Кузнецов намерен участвовать в выборах в Мосгордуму

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) собирается принять участие в выборах в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Такую новость сообщил коллега Кузнецова Алексей Столяров (Лексус).

Как рассказал Столяров, они получают много обращений от людей с просьбой разобраться с недобросовестными чиновниками, застройщиками, управляющими компаниями. По словам Лексуса, пранкеры решили, что влиять на политику проще, находясь внутри системы.

Владимир Кузнецов, в свою очередь, отметил, что он и Столяров подвергались критике за то, что в своей деятельности не уделяли должного внимания внутрироссийским проблемам.

Пранкер добавил, что уже зарегистрировался в качестве кандидата и в настоящее время собирает подписи, пишет РИА Новости.

Кузнецов прославился телефонными розыгрышами с участием британского исполнителя Элтона Джона, американского сенатора Джона Маккейна, президента Белоруссии Александра Лукашенко и других известных личностей. Три года подряд - с 2011-го по 2014-й – Кузнецова признавали лучшим пранкером России.