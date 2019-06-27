В Новом Уренгое задержаны злоумышленники, незаконно поставлявшие оружие из Украины и Литвы

В Центре общественный связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщили о задержании в городе Новый Уренгой ЯНАО международной преступной группировки, члены которой контрабандно ввозили оружие с территории Украины и Литвы.

По данным ЦОС, участники группировки организовали канал контрабанды средств поражения из Украины и Литвы, а также модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги в подпольных мастерских.

Задержаны организатор и 10 его подельников. По местам их жительства и работы силовиками изъяты 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты, около 9 тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия.

В Новом Уренгое пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия.

Следственными подразделениями ФСБ и МВД России решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия").