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20 млн. рублей на социальные проекты Тракторозаводского района Волгограда

27 июня 2019, 13:42 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

РУСАЛ и администрация Тракторозаводского района Волгограда  подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2019 год.

Волгоградский алюминиевый завод ОК РУСАЛ и администрация Тракторозаводского района  г. Волгограда подписали соглашение о сотрудничестве на 2019 год, которое предусматривает реализацию комплекса мероприятий развития промышленного потенциала и социальной инфраструктуры. Всего на совместные социальные проекты впервые будет направлено более 20 млн. рублей.

Подписи под документом поставили глава администрации Тракторозаводского района Волгограда  Игорь Романов и генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев.

- Реалии настоящего времени  таковы, что государственно-частное партнерство становится необходимым для реализации общественно значимых задач. Заключенное соглашение  является подтверждением  согласованной, системной работы с нашим постоянным партнером Волгоградским алюминиевым заводом, - прокомментировал глава администрации Тракторозаводского района Игорь Романов.

Партнерство предполагает реализацию целого комплекса проектов и социальных программ, в том числе по ремонту, реконструкции и развитию культурно-досуговых объектов и общественных пространств, расположенных на территории Тракторозаводского района г.Волгограда.

- Для компании РУСАЛ важно, чтобы в регионах присутствия заводов шло постоянное развитие, проживание в них становилось более комфортным, постоянно улучшались условия труда и условия жизни. Это  возможность талантливой молодежи остаться на местах и прийти работать на наши предприятия, - отметил генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев.

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