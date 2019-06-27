В России подорожала учеба в вузах
27 июня 2019, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
В России подорожала учеба в вузах. В прошлом месяце средняя стоимость семестра обучения в государственных и муниципальных российских вузах составляла 68,9 тысячи рублей, в то время как в мае 2018 года — 58 тысяч рублей.
Рост стоимости обучения составил примерно на 18,8 процента. По мнению экспертов, к началу нового учебного года, к сентябрю, цены за обучение могут вырасти еще на 15–20 процентов, - пишут «Известия».
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19 процентов в среднем по стране, следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).