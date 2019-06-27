Сергей Шойгу раскрыл главную цель информационный войны Запада против России

Запад ведет информационную войну против Российской Федерации. Об этом в ходе своего выступления на открытии конференции в рамках форума «Армия-2019» заявил Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ.

Как отметил Шойгу, «основная и главная цель этой войны — стремление управлять Россией» и всем остальным миром. По слова министра, которого процитировала «Русская весна», агрессивная информационная политика Запада в отношении Москвы связана с тем, что она смогла вернуть утраченный после исчезновения СССР статус «второго полюса».

Ранее сообщалось, что руководитель Минобороны анонсировал скорые поставки лазерного оружия в армию и флот России.